أمين اتحاد الجامعات العربية: 100 مليون شاب عربي عاطل من سن 15 إلى 29 عاما

قال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، إن التحول الرقمي أساس الثورة الصناعية الرابعة، بسبب ما أحدثه من تغيير تكنولوجي، ينطوي على اعتماد مهارات جديدة للأفراد، بالإضافة إلى إعادة هيكلية المؤسسات؛ إذ أن هذه التحولات تجري في عالم الصناعة والعمل.

وأكد أمين اتحاد الجامعات العربية، فى كلمته بافتتاح الملتقى الدولى الثامن للتعليم العالى، أن الأزمة التي واجهت القطاع التعليمي، بسبب تفشي فيروس كورونا، دفعت التعلم الإلكتروني نحو الواجهة، فغدا خياراً لا بديل عنه، وفي حال الاعتماد الكامل على التعليم عن بعد والاعتراف به عالميا ومن قبل الدول العربية سيؤدي ذلك إلى نشوء منافسة بين الجامعات في العالم وستواجه الجامعات والاستثمار فيها تحدياً في نواحي عدة: أهمها أنه سيقل عدد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة المحلية، ولا سيما إذا قامت الجامعات العالمية بتخفيض رسوم الدراسة فيها تبعا لانخفاض تكاليف المرافق وبعض النفقات التشغيلية في موازناتها، علما بان عدد الطلاب الدوليين الوافدين يزيد عددهم على 6 مليون طالب منهم 600 ألف طالب عربي.

وأشار إلى أن الجامعات العالمية قد تلجأ إلى زيادة قدرتها الاستيعابية من الكفاءات التدريسية لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من الطلاب المنتسبين إليها مما قد يستقطب الكثير من الكفاءات العربية في الجامعات لتوفر الفرص المغرية في الخارج والذي سينعكس سلبا على قطاع التعليم العالي في الوطن العربي.

وأضاف أنه من المتوقع أن الاستثمارات العالمية القادمة في مجال تكنولوجيا التعليم ستقفز من 18.66 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى ما يقارب الـ 350 مليار دولار بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن الوظائف التي سيتم إحداثها فــي المسـتقبل القريب ستكون مختلفة عـن الوظائـف المتوفرة اليـوم.

وأكد أنه من المتوقع أن يتم إلغاء 75 مليون وظيفة بحلول عام 2022 في 20 اقتصادًا رئيسًا، وفي الوقت نفسه يمكن للتطورات التكنولوجية وطرق العمل الجديدة أيضا أن توجد 133 مليون وظيفة جديدة، مشيرا إلى أنه لدينا اليوم في العالم العربي ما يقارب من 100 مليون شاب في سن 15 إلى 29 سنة يعانون من البطالة وقدر البعض أن عدد الوظائف التي تحتاج الحكومات العربية لإيجادها يتجاوز خمسين مليوناً خلال العقود الثلاث القادمة.

وأوضح أنه نتيجة لتزايد الإقبال على الدورات الدراسية المقدمة عبر نظام التعليم عن بعد، فقد ظهرت جامعات ومؤسسات تعليمية كثيرة متخصصة بالتعليم عن بعد حيث تجاوز عددها في العالم 900 جامعة يدرس فيها أكثر من ثلاثة ملايين طالب، ففي اليابان مثلاً هناك أكثر من 20 جامعة يدرس بها أكثر من ربع مليون طالب وفي استراليا 14% من مجموع الطلبة الجامعيين ملتحقين في برامج التعلم عن بعد.

من جهته، قال الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس المؤتمر، إن معرض بوابة التعليم، يعد فرصة تتنافس وتتسابق فيها الجامعات مع المؤسسات والجامعات الدولية لإلحاق الطلاب المصريين بالمتميزين بالجامعات المصرية الحكومية والدولية الجديدة بمصر بدلا من السفر للخارج.

وأضاف، أن الملتقى مناسبة تلتقى فيها الجامعات مع طلاب السنوات النهائية خاصة المدارس الأجنبية والخاصة وكذلك المدراس الفرنسية والألمانية بالجامعات التي تقدم خدمة مناسبة ولذلك لمدة 3 أيام، مشيرا إلى أن الملتقى فرصة متاحة للمقارنة بين الجامعات وبعضها البعض.