دبي الإماراتية تطلق عيادات متنقلة لتقديم لقاحات مضادة لكورونا

أعلنت إمارة دبي الإماراتية اطلاق عيادات متنقلة لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) للفئات المستهدفة.

وبدأت هيئة الصحة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم بدبي تسيير عيادات تضم فرقا طبية وتمريضية لزيارة منشآت تجارية وصناعية في الإمارة، لتقديم التطعيم.

وقال نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، الدكتور عامر الزرعوني للصحفيين اليوم الاثنين: "العيادات المتنقلة تتمتع بكامل الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات التطعيم بلقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، وستسهم تلك العيادات في تعزيز جهود التطعيم على نطاق أوسع وسيكون لها دور محوري في مساعدتنا على توفير الوقاية لشريحة أكبر من المجتمع في أقل وقت ممكن".

بدورها، أكدت رئيس اللجنة التوجيهية للتطعيم ضد (كوفيد-19) في هيئة الصحة بدبي الدكتورة فريدة الخاجة، أن العيادات المتنقلة تسهم في تحقيق هدف الهيئة نحو تطعيم 100% من جميع الفئات المستهدفة بحلول نهاية العام الجاري، إضافة الى دورها في ضمان راحة أفراد المجتمع.