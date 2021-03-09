قالت كريستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن التقديرات الأخيرة، قبل انتشار جائحة كورونا، تشير إلى أن العالم ككل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، إذا سد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية بنسبة 25٪.

وأضافت خلال مشاركتها مع قيادات نسائية في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه، ومع ذلك، وفقًا للدراسات التي تم إجراؤها، بما في ذلك تلك التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، إذا حافظ العالم على وتيرته الحالية، فسوف نحتاج 118 عامًا لتتمتع النساء بنفس الفرص الوظيفية مثل الرجال.

‎وأكدت أن زيادة وصول المرأة إلى العمل اللائق في القطاع الخاص -وزيادة استثمارات القطاع الخاص في السياسات المراعية للأسرة- أمر ضروري لاستمرار النمو الاقتصادي في مصر ".

وقالت "إن صمود مصر في مواجهة فيروس كورونا كان وسيظل مرتبطًا باستثماراتها المكثفة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، فبلغة "عائد الاستثمار"، فإن التأثير التبادلي لمشاركة المرأة الاقتصادية وقيادتها الأكبر له تأثير هائل".

فيما أشارت ولاء الحسيني، الرئيس التنفيذي لجلوبال كومباكت مصر، إننا نعمل بشكل تنسيقي مع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز دور ومكانة المرأة في شتى المجالات لما لذلك من دور دعم تحقيق معدلات نمو اقتصادية قوية ومستدامة.