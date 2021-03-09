مسئول حكومي: زيمبابوي في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

قال أنكسيوس ماسوكا، وزير الزراعة وشئون الأراضي في زيمبابوي، إن أحدث الإحصاءات عن تقديرات الحصاد الوشيك للمحاصيل الزراعية، تشير إلى أن بلاده حطمت سجلات الحصاد السيئ السابقة وفي طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بعد ما يقرب من عشرين عاما من الجوع بسبب الجفاف وعوامل أخرى.

وأوضح وزير الزراعة وشئون الأراضي في زيمبابوي -خلال عرضه بيانا لمجلس الوزراء اليوم عن حالة الاستعداد لموسم حصاد عام 2020-2021- أنه من المتوقع أن يكون الحصاد وفيرا في أعقاب موسم الأمطار الجيد.

وقال الوزير ماسوكا: "إن من المتوقع إنتاج ما بين 2.5 مليون طن إلى 2.8 مليون طن من الذرة، و360 ألف طن من الحبوب التقليدية، استنادا إلى بيانات الحصاد المبشر بالوفرة خلال عام 2021"، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن الحصاد المتوقع سيكون أكبر من حصاد عام 2020 الذي بلغ 907628 طنا من الحبوب.

وأشار وزير الزراعة وشئون الأراضي في زيمبابوى إلى أن المحاصيل الحالية ستساعد على قطع شوط طويل لتحويل وضع المجاعة السابق لزيمبابوي، حيث كان يعاني 7.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي إلى وضع الاكتفاء الذاتي.