رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة العظيمة التي كانت تكريما للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيتاً له من رب العالمين في مواجهة ظلام الجهل والكفر".

وقال عبدالرازق إن "ذكرى الإسراء والمعراج ذاخرة بالعبر والمعاني وأعطت للبشرية إطلالة مشرقة على بعض آيات الخالق عز وجل، وشكلت علامة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية".

وأضاف: "نحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم سيادة الرئيس بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن تصبح مصر على أيديكم وتحت قيادتكم الحكيمة منارة للاستقرار والازدهار".