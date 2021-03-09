وزير مكسيكي: سنحصل على 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفاك

قال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرار، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المكسيك ستتلقى 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا و12 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني بين مارس ويونيو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي جرعات سينوفاك بالإضافة إلى 10 ملايين جرعة كان من المقرر بالفعل أن تصل من مارس إلى مايو.

ومن المقرر أن تصل إلى المكسيك مليون جرعة من لقاح سينوفاك في 13 مارس.

وتلقت المكسيك جزء من شحنة تبلغ 600.6 ألف لقاح من شركة فايزر اليوم الثلاثاء، على أن يصل الباقي خلال اليوم، بحسب مسؤول حكومي.

ومن المقرر أن تتلقى المكسيك 667875 جرعة من شركة فايزر في 16 مارس.

وصرح إبرار بيأن المكسيك ستبدأ في إعطاء لقاحات شركة كانسينو الصينية بنهاية الشهر.