وصول المتهم بالتحرش بطفلة المعادي لمحكمة زينهم لبدء التحقيق معه

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق مع المتهم بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادى عن طريق ملامسة أجزاء حساسة فى جسدها، بعد وصوله منذ قليل إلى محكمة زينهم، وكلفت النيابة العامة بالتحفظ على الفيديو وسرعة إرسال تقرير بها لاستكمال التحقيقات، ومن المقرر أن تعرض النيابة المتهم على الطب النفسى.

فيما، قال مصدر أمني، إن أوجيني أسامة، منقذة الطفلة، أوضحت فى التحقيقات الأولية أنه عند رؤيتها للمتهم يقوم بأفعال خارجة على شاشة الكاميرا أسرعت إلى الخارج حرصا على حياة الطفلة التى هربت بسرعة فور خروجها وعندما واجهت المتهم نفى أمامها الاعتداء على الطفلة جنسيا عندما واجهته.

وأكدت فى التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أنها نشرت الفيديو على الفيسبوك لأنها كانت تعلم بأن ضباط الشرطة سيبحثون عن المتهم في الفيديو.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع لتعدى شخص على طفلة فى مدخل أحد العقارات بحى المعادى بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبى محل عملها بالعقار محل الواقعة تعدى المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التى هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.