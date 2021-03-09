صحفيون يتهمون رئيس بيلاروس بالتورط في فساد على نطاق واسع

اتهم صحفيون ببوابة أخبار "نيكستا" المعارضة البيلاروسية ألكسندر لوكاشينكو، الذي يرأس البلاد منذ أمد طويل بالتورط في الفساد على نطاق واسع في مقطع فيديو على الإنترنت حصد ملايين المشاهدات.



وشاهد ما يقرب من مليوني شخص، بحلول اليوم الثلاثاء، لقطات الفيديو للتحقيق بعنوان "لوكاشينكو: منجم ذهب"، بعد يوم واحد من نشره على موقع يوتيوب من قبل مجموعة من الصحفيين المنفيين في بولندا.



وفي لقطات الفيديو التى تمتد لأكثر من ساعة، يتهم الصحفيون لوكاشينكو بتمويل العديد من العقارات الفاخرة والسيارات باهظة الثمن بأموال عامة، وفقا لمصدر مجهول في الإدارة الرئاسية.



ولم يعلق لوكاشينكو على الفيديو، لكنه رفض الأسبوع الماضي بشكل غير مباشر مزاعم بأنه يمتلك عقارا فاخرا سريا.



وشدد الزعيم، الذي يعتبره كثيرون "آخر ديكتاتور في أوروبا"، مرارا على أنه لم يجمع الثروة على حساب مواطنيه.