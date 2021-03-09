تعليم النواب: سنصدر توصية بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات المدارس الخاصة

قال رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب سامي هاشم، إن اللجنة ستصدر توصية بتفعيل قرار يلزم المدارس الخاصة بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات أو يكون هناك تخفيض حقيقي.

واستطرد هاشم، خلال اجتماع لجنة التعليم في المجلس اليوم الثلاثاء: "سنعد تقريرا بذلك ونرفعه لرئيس النواب المستشار حنفى جبالى، تمهيدا لتقديمه إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وهو أمر حتمي ولابد منه".

وتابع هاشم: "حينما كنا نسافر إلى مؤتمرات او فعاليات في سيناء والعريش، كان أسود القوات المسلحة يتولون متابعتنا وتأمين مسارنا، لكي نصل آمنين سالمين، وأرى أن أقل واجب أن نضع أولادهم في أعيننا وتسهيل التحاقهم بالمسار التعليمي بتسهيلات تتلائم مع ماقدمه أهاليهم من ضريبة الدم".

وناقش اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في وقت سابق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.