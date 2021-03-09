50 نائبا برلمانيا فرنسيا يتلقون تهديدات بالقتل

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تلقى حوالي 50 نائبا من مختلف الأطياف السياسية في الجمعية الوطنية الفرنسية تهديدات بالقتل، وفقا لتقارير صدرت اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ووسائل إعلام أخرى، نقلاً عن مصادر في البرلمان، أن رئيس البرلمان ريتشارد فيران قال إنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه ذلك.

ويوجد ما إجماليه ً 577 عضوا في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.

وتلقى النواب البرلمانيون تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني، غير أنه لم يتضح حتى الآن من قام بإرسالها.

وأشارت تقارير إلى أن التهديدات كانت موجهة ضد نواب الأغلبية الحاكمة والمعارضة على حد سواء.

وذكرت شبكة تلفزيون "إل سى بى" المخصصة لنقل وقائع الجلسات البرلمانية الفرنسية أن رئيسة إحدى لجان البرلمان تعرضت الشهر الماضي لانتهاكات وإساءات معادية للسامية .