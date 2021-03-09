إسبانيا تدين هجمات مليشيات الحوثي اليمنية على مناطق مأهولة بالسعودية

أدانت الحكومة الإسبانية، الهجمات المتكررة، التي أعلنت مليشيات الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، والتي تضررت منها مؤخرًا عدة تجمعات سكانية في المملكة العربية السعودية.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، فإن هذه الهجمات عرّضت حياة المدنيين للخطر، فضلا عن أنها تعد انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا للأمن الإقليمي.



وطالبت إسبانيا، بالاحترام التام للقانون الإنساني، وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار، حتى تتوصل أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، لاتفاق على حل سياسي لوضع حد للمواجهات التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا وتدهور الوضع الإنساني.