 إسبانيا تدين هجمات مليشيات الحوثي اليمنية على مناطق مأهولة بالسعودية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 3:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

إسبانيا تدين هجمات مليشيات الحوثي اليمنية على مناطق مأهولة بالسعودية

نسمة يوسف:
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 3:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 3:44 م
أدانت الحكومة الإسبانية، الهجمات المتكررة، التي أعلنت مليشيات الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، والتي تضررت منها مؤخرًا عدة تجمعات سكانية في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، فإن هذه الهجمات عرّضت حياة المدنيين للخطر، فضلا عن أنها تعد انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا للأمن الإقليمي.

وطالبت إسبانيا، بالاحترام التام للقانون الإنساني، وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار، حتى تتوصل أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، لاتفاق على حل سياسي لوضع حد للمواجهات التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا وتدهور الوضع الإنساني.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك