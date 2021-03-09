القصر الرئاسي بالفلبين: هناك نحو 30 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن



أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، أن هناك نحو 30 ألف شخص حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم الثلاثاء.



ويأتي إعلان المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك جونيور عن العدد، بعد أسبوع من إطلاق الحكومة لبرنامج التطعيم على مستوى البلاد.



وأضاف أنه قد تم توزيع 383 ألفا و980 جرعة من اللقاح، تتضمن 329 ألفا و480 جرعة من "سينوفاك" و54 ألفا و500 جرعة من "أسترازينيكا".



وقد وصل البلاد مليون و125 ألفا و600 جرعة، من بينها 600 ألف جرعة من "سينوفاك" تبرعت بها الحكومة الصينية، و525 ألفا و600 جرعة من "أسترازينيكا".



وتخطط الحكومة للانتهاء من تطعيم 1.7 مليون فرد من العاملين في الخطوط الأمامية من قطاع الصحة، بحلول أبريل المقبل.



وكانت وزارة الصحة الفلبينية سجلت 3356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 597 ألفا و763، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية.



وأضافت الوزارة أن هناك 39 ألفا و330 حالة نشطة حاليا في البلاد.