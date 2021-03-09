 رئيس الحكومة الليبية: لن نستبعد مزدوجي الجنسية إلا بتشريع واضح - بوابة الشروق
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رئيس الحكومة الليبية: لن نستبعد مزدوجي الجنسية إلا بتشريع واضح

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:56 م

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أنه لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية من تولي مناصب إلا بتشريع واضح من مجلس النواب.

وأوضح الدبيبة، خلال رده على تساؤلات النواب المجتمعين في مدينة سرت لبحث منح الثقة للحكومة، وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية، أنه بمجرد استلام الحكومة لعملها سيتم الحصول على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفا أنه سيجري توفير لقاح كورونا بأي ثمن في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن حماية الحدود واجب وطني، مضيفا أنه يتوفر مشاريع اقتصادية للشباب في كامل ليبيا.

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