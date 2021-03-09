شعراوي: المرأة أثبتت وجودها وحققت العديد من الإنجازات على مستوى المحليات

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التهنئة لجميع السيدات العاملات بالإدارة المحلية بالوزارة وكافة المحافظات والتى تتصدى بكل كفاءة واقتدار للصعاب والتحديات في هذا المضمار الهام المرتبط بالحياة اليومية للمواطن المصري لرفعته ومساندته وتعزيز قدرته على مواجهة أعباء الحياة.. جاء ذلك في بيان لوزير التنمية المحلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال شعراوى، إن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإثبات وجودها وقد حققت بالفعل العديد من المكاسب والإنجازات على مستوى المحليات وتبوأت أعلى المناصب في سلم الترقي الوظيفى لتصبح محافظاً ونائبة محافظ وسكرتير عام مساعد ورئيسة حى ومديرة قطاع و ادارة.

وأضاف أننا لدينا عدد كبير من القيادات النسائية بالمحليات على رأسهن سيدة تتولي منصب محافظ ، و11 نائبة محافظ، بالإضافة إلى 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولي رئيس مركز ومدينة وحي على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح أن المرأة تعمل جنباً إلى جنب لتعزيز قدرات المحافظات المختلفة على مواجهة ما يعترض حياة المواطن المصري من مشكلات.

وأشار إلى أن حجم العاملات القياديات في الوزارة والمحافظات وصل لنحو 45% من جملة العاملين مما يعد تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، منوها إلى الدور الهام الذى تطلع به حالياً وحدات تكافؤ الفرص والتى تم تأسيسها في محافظات مصر المختلفة لتعزيز قدرة المرأة والاستفادة من معارفها وخبراتها وإدراكها لأبعاد المشكلة التى تواجه المحليات من زاوية أكثر اقتراباً ومن نواحى توفر للمرأة الفهم العميق لها.

وأردف أن استراتيجية الدولة متماشية مع أهداف التنمية المستدامة وكلاهما يؤكد مكانة المرأة، لافتاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم عقد اجتماع مع القيادات النسائية في العمل المحلى للتأكيد لهم خلال يوم المرأة المصرية، ويوم عيد الأم، أن وزارة التنمية المحلية تعطى أهداف تمكين المرأة الأولوية المطلوبة.

وأضاف أنه تم تأسيس مجموعة السيدات القياديات المحليات المصرية الأفريقية وانضمت إلى تنظيم المجلس الأفريقي للمرأة العاملة في مجال المحليات المعروفة باسم "ريفيلا".