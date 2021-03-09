أعلنت شركة مياة الشرب بالبحر الأحمر، إلغاء نظام المناوبات في ضخ المياة بثلاث مناطق سكنية بالغردقة ليتم ضخ المياه طوال 24 ساعة.



وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تنفيذ تعليمات المحافظ عمرو حنفي، لتفعيل نظام ضخ المياه طوال 24 ساعه والقضاء على نظام المناوبات وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية وستقوم الشركة بضخ المياه بنظام 24 ساعة بمناطق مبارك 5 ومبارك 8 والكوثر الجديد اعتبارا من اليوم.



وناشدت الشركة الأهالي قاطني هذه المناطق بالتوصيل مباشرة علي الشبكة الداخلية للعمارات وإلغاء الخزانات الأرضية لضمان جودة مياه الشرب بهذه المناطق.