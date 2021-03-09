 مياه البحرالأحمر: ضخ المياه طوال 24 ساعة.. وإلغاء نظام المناوبات بالغردقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 5:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

مياه البحرالأحمر: ضخ المياه طوال 24 ساعة.. وإلغاء نظام المناوبات بالغردقة

مياة البحر الاحمر
مياة البحر الاحمر
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 5:17 م
أعلنت شركة مياة الشرب بالبحر الأحمر، إلغاء نظام المناوبات في ضخ المياة بثلاث مناطق سكنية بالغردقة ليتم ضخ المياه طوال 24 ساعة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تنفيذ تعليمات المحافظ عمرو حنفي، لتفعيل نظام ضخ المياه طوال 24 ساعه والقضاء على نظام المناوبات وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية وستقوم الشركة بضخ المياه بنظام 24 ساعة بمناطق مبارك 5 ومبارك 8 والكوثر الجديد اعتبارا من اليوم.

وناشدت الشركة الأهالي قاطني هذه المناطق بالتوصيل مباشرة علي الشبكة الداخلية للعمارات وإلغاء الخزانات الأرضية لضمان جودة مياه الشرب بهذه المناطق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك