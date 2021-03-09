التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا الجنوب إفريقية



أعلنت السلطات الصحية في جمهورية التشيك، رصد 7 حالات من السلالة المتحورة من فيروس "كورونا" المستجد، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، وذلك في مدينة "برونو" جنوب شرقي البلاد.



ونقل راديو "براغ الدولي"، اليوم الثلاثاء، عن وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، قوله: إنه تقرر تعديل إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمصابين بالسلالة الجنوب أفريقية، حيث سيتم إلزامهم بإجراء اختبار للكشف عن الفيروس بعد انتهاء فترة العزل، كما تقرر مد فترة العزل لمصابي كورونا من 10 أيام إلى 14 يوما بسبب تفشي السلالة البريطانية من الفيروس.



وكان بلاتني قد حذر من أن الأسبوع الجاري سيكون الأكثر خطورة فيما يخص وضح وحدات الرعاية المركزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، كما لفت إلى أن الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة تشكل 50% من الإصابات الحالية في التشيك.