نائب محافظ قنا: مشروع تطوير قرى الريف المصري يستهدف النهوض بمعيشة المواطنين

قال نائب محافظ قنا حازم عمر، إن مشروع تطوير قرى الريف المصري يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

وكان عمر تابع في جولة ميدانية، اليوم، استلام موقعي توسعات مشروع صرف صحي أبو تشت وموقع محطة المعالجة الثنائية لصرف صحي سمهود في إطار متابعته للمشروعات المزمع تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى يأتي امتدادا لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف نائب محافظ قنا، أن توسعات محطة مركز أبوتشت ومحطة صرف صحي سمهود يقع كل منهما على مساحة 140 فدانا وتصل طاقة المحطة الواحدة إلى 25 ألف م٣/ يوم بتكلفة تقدر 800 مليون جنيه من إجمالي التكلفة المقررة للمشروع صرف صحي أبو تشت وقراها والتي تقدر بحوالي 2 مليار و680 مليون جنيه.