وزيرة الثقافة تهنئ ابنة الأوبرا لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولى للرماية

عبد الدايم: إسراء علي ابنة دار الأوبرا إحدى النماذج المشرفة للمراة المصرية



هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إسراء علي إبراهيم ابنة دار الأوبرا المصرية وذلك لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولى للرماية بعد مشاركتها ضمن أول أربعة عناصر نسائية مصرية فى تحكيم منافسات بطولة العالم للخرطوش 2021.

وأكدت أنها إحدى النماذج المشرفة للمراة المصرية التى نجحت فى تحقيق إنجازات تضاف إلى سجلات التفوق الوطنى. وتابعت أن المراة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح فى مختلف المجالات مشيرة إلى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور.

يذكر أن إسراء علي إبراهيم تخرجت فى كلية التجارة جامعة عين شمس عام 2009 وحصلت على ماجستير فى المحاسبة المالية عام 2020، عملت مراجع ومحاسب بدار الأوبرا لمدة 12 عام وانتدبت للعمل بوزارة الثقافة منذ 3 أعوام، مارست لعبة الرماية لمدة ٧ سنوات ثم أنضمت كمحكمة إلى اتحاد الرماية الدولي issf.