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الدبيبة: لم اختر إلا وزيرا واحدا في الحكومة الجديدة

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 2:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 2:05 م

قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، إنه لم يختر إلا شخصًا واحدًا لتولي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن أهداف الحكومة أكبر من اختيار وزير أو مسؤول بها.

وأضاف خلال كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تلقى 3000 سيرة ذاتية قرأ منها 2400، منوهًا إلى أن السيرة الذاتية لا تعبر عن الواقع أو الشخص الذي يستطيع تخصيص 24 ساعة لخدمة منطقته.

ولفت إلى وضع مجموع من الاشتراطات لتعيين الوزراء بالحكومة الجديدة؛ منها امتلاك إمكانية التنقل في ليبيا كلها، فضلًا عن عدم تعيين أعضاء الحكومات الماضية بداية من عام 2011.


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