أعربت أمل عبيدو، زوجة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، عن فخرها بكونها زوجة الشهيد مصطفى، قائلة إن الراحل كان «شخصًا جميلًا وقويًا».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء: «لو قعدت أتكلم سنين عمري ماهقدر أوفي مصطفى حقه.. ظابط بيجمع بين الجدية والحزم في الشغل والحنية على عساكره».

وذكرت أن الراحل كان يتميز بسعة الصدر مع كل الناس، مضيفة: «عمره ما زعل حد في حياته، ولا قال كلمة وحشة لولادي أو ليا أنا، ولا عمره قفل بابه في وش حد».

وأكدت أن أكثر شيء يثبت أن الراحل كان إنسانًا «رائعًا» أن الله اصطفاه ليكون شهيدًا، متوجهة بالشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يفعله في البلد، وعلى الأخص لأسر الشهداء.

وتابعت: «النهاردة أنا مشوفتش رئيس الجمهورية، أنا شوفت أب عظيم بيحضن ولادي بقمة الحنان والحب، إن لوجي تقعد تبكي في حضنه دي حاجة كبيرة أوي».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.