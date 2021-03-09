مستشار وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد

تفقد الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، ووفد مرافق له عدة مشروعات تنفذها شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب بورسعيد، لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لقرى الجنوب.



وتفقد الوفد محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الرضوان التى تنفذ بطاقة تصميمية 600 متر مكعب يوميا ومحطة رفع ومعالجة بحر البقر " ناصر 2" والتى تبلغ طاقتها التصميمية 600 متر مكعب يوميا ومحطة مياه بحر البقر القديمة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف متر يوميا لخدمة مناطق ناصر 1، الحماريين، العوامرة، القوايطة، السيدة نفيسة ، الشادر و المثلث.



من جهته أكد الدكتور أسامة حمدى، أن الزيارة تأتى ضمن التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والجهات المعنية، لتوصيل المرافق للقرى الأكثر احتياجا بجنوب بورسعيد وتحسين مستوى الخدمات .



فيما أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الدولة بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى كافة المحافظات، بجانب مشاركة الشركة القابضة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.



وقال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن عدة مشروعات تنموية تشهدها محافظات القناة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى جميع محافظات مصر وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية وخاصة فى المدن الجديدة والقطاعات الري