 اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 2:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات


نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 2:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 2:08 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وكشفت التحريات بتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.

وأكدت التحريات أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه. وجرى تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك