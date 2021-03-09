اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.



وكشفت التحريات بتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.



وأكدت التحريات أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه. وجرى تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.