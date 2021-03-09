لجنة من وزارة الصحة تتفقد مستشفيات عزل كورونا بأسوان

تفقدت لجنة متخصصة من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مستشفيات عزل الحالات المصابة بكورونا؛ لمتابعة مستوى الأداء الطبي والعلاجي داخل مستشفيات العزل على مدار 3 أيام.

وتضم اللجنة المتخصصين في قطاعات الطب الوقائي والعلاجي والرقابة والمتابعة، وذلك برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية.

واستهلت اللجنة جولتها الميدانية بمستشفى أسوان العام للعزل بالصداقة الجديدة، وأجرت أعمال التقييم الشامل لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، بجانب الإجراءات المتخذة للتعقيم الطبي والوقائي؛ من أجل إعداد تقرير كامل لعرضه على وزيرة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان أشرف عطية بالإستجابة السريعة من وزيرة الصحة، بإيفاد هذه اللجنة؛ لضمان تقديم الخدمة العلاجية بالجودة المطلوبة داخل مستشفيات، لافتاً إلى أن الدولة تعمل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الدعم الطبي اللازم للتصدي للجائحة، فضلاً عن الاهتمام الكبير الذي توليه في النهوض بالمنظومة الصحية بشكل عام.