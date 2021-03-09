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قيمة عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تتجاوز تريليون دولار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 8:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 8:35 م

تجاوزت عملة "بيتكوين" الرقيمة المشفرة لفترة وجيزة، اليوم الثلاثاء، التريليون دولار أمريكي، حيث ارتفع سعر العملة الرقمية، وكذلك قيمتها السوقية، فوق التريليون دولار في منتصف التداول صباحا بتوقيت سنغافورة، وفقًا لموقع "كيوين ديسك" التقني المعني بأخبار العملات المشفرة.

ووسعت "بيتكوين" تلك المكاسب لتصل إلى أعلى مستوى لها على مدار 24 ساعة عند 54348.57 دولار في وقت مبكر من بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، بزيادة حوالي 7% عن نفس الوقت في اليوم السابق. ومنذ ذلك الحين، قلصت العملة المشفرة بعض تلك المكاسب.

ويعد ارتفاع اليوم في قيمة عملة "بيتكوين" المرة الثانية التي تتجاوز فيها قيمتها التريليون دولار، بعد أن حققت هذا الإنجاز للمرة الأولى في 19 فبراير المنصرم، واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة فوق حاجز التريليون دولار لبضعة أيام، قبل أن تنخفض إلى ما دون هذا المستوى.

وارتفعت قيمة العملة الرقمية بنسبة تزيد على 80% هذا العام، و570% خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ويُعزى ارتفاع قيمة عملة "بيتكوين" إلى عدة عوامل؛ منها مشاركة مستثمرين مؤسسيين أكبر وبعض عمليات الشراء البارزة من الشركات؛ أبرزها "تيسلا" و"سكوير".

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