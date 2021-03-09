ابنة الشهيد مصطفى عبيدو: احتضان الرئيس لي أشعرني بأنه أبي الثاني

قالت لوجين مصطفى عبيدو، ابنة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، «مهما اتكلمت عن بابا مش هقدر أوفيه حقه»، موضحة أن والدها لم يكن مجرد أب بل كان صديقها أيضًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن والدها دائمًا ما كان يحقق لها أحلامها، مشيرة إلى تعامله الطيب مع جميع الناس.

وعن شعورها وقت احتضان الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، ذكرت أنها شعرت أن الرئيس بمثابة أب ثاني بالنسبة لها، مضيفة أنها تأثرت كثيرًا عند مشاهدتها لفيلم الشهداء الذي تم عرضه خلال الندوة التثقيفية.

وتوجهت برسالة إلى الرئيس«فرحت جدا إن أنا شوفت حضرتك، وكان فخر كبير ليا إني أسلم عليك»، مضيفة «الرئيس قالي بابا شهيد، وعاوز أشوفك تاني».

واستشهد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو في سيناء خلال شهر فبراير الماضي تاركًا خلفه زوجة وابنّا وابنة.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية، وذلك على هامش الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة التي أقيمت بقاعة المنارة، وحرص الرئيس السيسي، على احتضان أبناء الشهيد عميد أركان حرب مصطفى عبيدو.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.



