توجه المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، بتحية إجلال وعرفان وشكر وتقدير لأرواح شهداء الدولة المصرية على مر التاريخ، قائلا إن أرواحهم وتضحياتهم ستظل تاجا وعزة فوق رؤوسنا.

وأضاف في بيان له بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها الشهداء الأبرار؛ حيث منهم تستمد قوتها وعزتها، ومن تضحياتهم وفدائيتهم ترسم أمام الأجيال معاني الوطنية والكرامة والغيرة على تراب وطنهم ضد أي معتدٍ وآثم.

وأشار إلى أنه من عظمة وكرم بلادنا أن المولى عز وجل حماها برجال أفذاذ لا يهابون الموت والتضحية، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يتأخرون عن تلبية نداء الحق والواجب في الدفاع عن وطنهم.

وأكد أن "يوم الشهيد" مناسبة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والرسائل الوطنية؛ لعل أبرزها تعظيم فكرة العطاء دون مقابل، والتضحية من أجل الكرامة، وإعلاء قيمة الوطن مقابل الحياة، وإبراز الدور والرسالة المقدسة التي يقدمها رجال قواتنا المسلحة.

وتايع: "سنظل نُخلد ذكراهم وبطولاتهم ونحتفي بها حتى نلتقي بهم، وستظل دماءهم أمانة في رقابنا نفتخر ونعتز بها ونؤدي دينها وحقها علينا بالعمل والعطاء والإخلاص والإصرار على نهضة بلادنا والحفاظ عليها عزيزة أبية".

وأردف: "ألف تحية وتقدير لأسر شهداءنا وسنقوم بدورنا تجاههم وسنرد لهم جزء من جميلهم علينا والوقوف بجانب دعمًا لهم في مواجهة صعاب وتحديات المستقبل ليس مَنًا منا ولكن من منطلق الواجب والحق الوطني، وإذا كانوا قد فقدوا ابنًا أو قريبًا فنحن ١٠٠ مليون مصري نشرُف أن نكون أبناءهم وذويهم".

واختتم زعيم الأغلبية بيانه، بالإشارة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم أسر الشهداء وما يمثله من رمز في صناعة المثل والقدوة، ورسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دومًا في قلب وعقل الوطن، وأن تضحيات أبناءهم محل شكر وإجلال وتقدير.