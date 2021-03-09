السيطرة على حريق بالغابة الشجرية في الداخلة بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمركز الداخلة في الوادى الجديد، على حريق نشب مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة الغابة الشجرية بقرية الراشدة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وأجرت القوات أعمال التبريد لضمان عدم نشوب الحريق مرة أخرى، في ظل اتساع الغابة الشجرية والقريبة من بركة الصرف.



وكان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق في قرية الراشدة بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وسط استمرار أعمال التبريد والسيطرة الكاملة على الحريق.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت للنيابة لتتولى التحقيق.