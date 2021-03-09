رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص البرقية :"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بأسمي وبأسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج".
وأردف قائلا: "تلك المناسبة الدينية الجليلة، آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييداً وتكريما لنبيه خاتم المرسلين وتثبيتا لفؤاده، وتأكيدا لمسيرته في إخراج الناس من الظلمات إلى النور بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى".
وأكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التي يستقيها من سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقا وأمنا وسلاما.
واختتم المستشار جبالي برقيته قائلا: "نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وهي ترفُل في ثياب العزة والمنعة، بالغة ما تصبو إليه تحت قيادتكم الرشيدة".