السجن المؤبد لمدير إشغال الطريق بحي شرق الإسكندرية لاتهامه بتلقي رشوة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، "ع.ر.م"، مدير إدارة إشغال الطريق، بحي شرق، بالسجن المؤبد، ورد مبلغ 40 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مماثل، لاتهامه بتلقي رشوة، وذلك في القضية رقم 8352 لسنة 2020 جنايات سيدي جابر، والمقيدة برقم 328 كلي شرق.

تعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من الجهات الرقابية، يفيد القبض على موظف بحي شرق الإسكندرية، أثناء تلقيه رشوة في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، طلب المتهم، بصفته موظفًا عموميًا، من "م.ش.ح"، مبلغ مالي وقدره 40 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إصدار رخصة إشغال طريق؛ لهدم عقار، كائن في منطقة سابا باشا، وعدم تكليف المخصص بالإدارة "رئاسته" بالإشراف على أعمال الهدم وإشغال الطريق.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتير الجنايات، خميس قمر.