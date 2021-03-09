 وكالة الأدوية الأوروبية: سنقيم لقاح سبوتنيك V بمعايير عادية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

وكالة الأدوية الأوروبية: سنقيم لقاح سبوتنيك V بمعايير عادية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 7:58 م

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن تقييمها للقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس (كورونا) المستجد يتم بناء على معايير الاتحاد الأوروبي العادية.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن كل التوصيات بشأن استخدام اللقاح الروسي سوف تستند إلى قوة الأدلة العلمية على مأمونية اللقاح وجودته وفعاليته لا غير.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب مبتكرو لقاح "سبوتنيك V" الروسي باعتذار من رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأوروبية، التي قارنت احتمال الموافقة الطارئة على استخدام اللقاح في النمسا بـلعبة"الروليت الروسي"، مبررة موقفها هذا بنقص البيانات المتعلقة باللقاح الروسي هذا.

وجاء في بيان نشر على موقع اللقاح الروسي أن تعليقات المسؤولة الأوروبية "تثير تساؤلات جدية حول التدخل السياسي المحتمل في عملية التقييم الحالية للوكالة الأوروبية للأدوية"، ووصف مبتكرو اللقاح هذه التصريحات بأنها "غير مناسبة وتقوض مصداقية وكالة الأدوية الأوروبية وعملية تقييمها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك