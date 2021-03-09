وكالة الأدوية الأوروبية: سنقيم لقاح سبوتنيك V بمعايير عادية

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن تقييمها للقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس (كورونا) المستجد يتم بناء على معايير الاتحاد الأوروبي العادية.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن كل التوصيات بشأن استخدام اللقاح الروسي سوف تستند إلى قوة الأدلة العلمية على مأمونية اللقاح وجودته وفعاليته لا غير.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب مبتكرو لقاح "سبوتنيك V" الروسي باعتذار من رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأوروبية، التي قارنت احتمال الموافقة الطارئة على استخدام اللقاح في النمسا بـلعبة"الروليت الروسي"، مبررة موقفها هذا بنقص البيانات المتعلقة باللقاح الروسي هذا.

وجاء في بيان نشر على موقع اللقاح الروسي أن تعليقات المسؤولة الأوروبية "تثير تساؤلات جدية حول التدخل السياسي المحتمل في عملية التقييم الحالية للوكالة الأوروبية للأدوية"، ووصف مبتكرو اللقاح هذه التصريحات بأنها "غير مناسبة وتقوض مصداقية وكالة الأدوية الأوروبية وعملية تقييمها".