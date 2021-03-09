ارتفاع ضحايا كورونا إلى 17 حالة وفاة بمستشفى عزل أسوان

ارتفعت أعداد الوفيات فى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، خلال يومين، حيث وصلت لـ17 حالة غالبيتها من السيدات خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر طبي بمستشفي العزل، إن لجنة من وزارة الصحة ستصل فى التاسعة من صباح غداً الثلاثاء لمحافظة أسوان لمتابعة الوضع الصحي بمستشفيات العزل خاصة مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة بعد ارتفاع نسبة حالات الوفاة اليومية والتى وصلت بالأمس لـ10 حالات.

وكانت أسوان سجلت اليوم 41 حالة إصابة إيجابية بالكورونا منهم 13 حالة مدينة ومركز أسوان، و9 حالات من مركز إدفو، و6 حالات من مركز كوم أمبو، و3 حالات من مركز نصر النوبة، و3 حالات من مركز دراو، بالإضافة لـ7 حالات شهادات صحية.