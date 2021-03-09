استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار

استمرت اليوم الثلاثاء، المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميانمار، حيث تعهد المتظاهرون بعدم التوقف لحين الرجوع عن الانقلاب العسكري.

وقال ني ني لين (26 عاما) وهو متظاهر من بلدة نورث اوكابلابا: "ليس لدينا مجال للرجوع. سوف نقاومهم حتى النهاية، هم لا يملكون شيئا، هم يعتمدون فقط على أسلحتهم".

واحتشد عشرات الآلاف في أنحاء البلاد للاحتجاج، متنقلين من مكان لآخر، واستأنفوا تظاهرهم في مكان آخر في الوقت الذي سعت فيه قوات الجيش لتفريقهم.

وقال شاهد عيان في مدينة مونيوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "جاء المتظاهرون للمدينة كتحركات متفرقة. ولكن خارج المدينة، هناك الكثير من المواطنين يحتجون. عدد المتظاهرين لم ينخفض على الرغم من أعمال القمع".

وأضاف أن قوات الأمن قتلت عددا من المتظاهرين في الأيام الأخيرة.

ويشار إلى أنه من شبه المستحيل التوصل لحصيلة وفيات دقيقة. ولكن التقارير تشير إلى أن 80 شخصا قتلوا في الاشتباكات مع القوات الأمنية خلال الأسابيع الماضية.

ووفقا للتقارير الإخبارية المحلية، استمرت المظاهرات اليوم في مدن ماندالاي ومونيوا باثينين ومناطق كاشين وكارين وبياي وشان وتانينثاريا. ووردت تقارير بإلقاء القبض على أكثر من 40 متظاهرا في مدينة ميك.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء السيطرة العسكرية والإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي. وتخضع سو تشي حاليا للإقامة الجبرية.