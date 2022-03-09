الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج يُجددون إدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

جدد الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج، إدانة ما أسموه بـ"العدوان العسكري الروسي غير المسبوق على أوكرانيا بأشد العبارات".

وجاء في بيان مشترك صدر عن هذه الجهات، عبر الموقع الرسمي لدائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أن روسيا انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي وقامت بتقوض الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم، كما تم استنكار تورط بيلاروسيا في الهجمات ضد أوكرانيا.

وأضاف البيان، أنه "في إطار سياسات البعد الشمالي (التي تشمل بيلاروسيا كمراقب)، عزز الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج وروسيا جهود الحوار والتعاون الملموس على أساس حسن الجوار والشراكة المتساوية والمسئولية المشتركة والشفافية"، لافتا البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج مقتنعون بقيمة هذا التعاون وإنجازاته الملموسة في الفترة الماضية.

وتابع البيان أن "روسيا وبيلاروسيا انتهكتا، مع ذلك، من خلال أفعالهما بشكل صارخ التعددية القائمة على القواعد والمبادئ التي تدعم سياسة البعد الشمالي. لذلك علق الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج حتى إشعار آخر جميع أنشطة سياسة البعد الشمالي التي تشمل روسيا وبيلاروسيا".