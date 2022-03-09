استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران إسرائيلية

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي قبل أيام في نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاما كان أصيب في الأول من الشهر الجاري بثلاث رصاصات في البطن والظهر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة برقة في نابلس.

وتشهد بلدة برقة تصعيدا في المواجهات اليومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ ديسمبر الماضي، على إثر محاولات لمستوطنين إعادة فرض مستوطنة "حومش" المخلاة في عام 2005.

في هذه الأثناء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قررت رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس خشية حدوث تدهور إضافي للأوضاع الأمنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وشهد الجزء الشرقي من القدس أربع عمليات طعن خلال الأسبوع الماضي، أصيب خلالها خمسة إسرائيليين بجروح مختلفة، فيما استشهد فلسطينيان، فضلا عن تصاعد المواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونتيجة لذلك قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز عمليات الاعتقال الاستباقية، حيث يلاحَظ اعتقاله العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" خلال الأيام الأخيرة.