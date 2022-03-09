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فرنسا تستعد لمحاكمة ثمانية متهمين بالتورط في الهجوم الإرهابي في نيس

علم فرنسا
علم فرنسا
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 9:57 م

بدأت في فرنسا الاستعدادات لمحاكمة ثمانية أشخاص متهمين بالتورط في الهجوم الإرهابي،الذي وقع في مدينة نيس عام 2016 .

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 5 سبتمبر في باريس. واليوم الأربعاء، دعت نقابة المحامين في نيس كل المتضررين من الهجوم، من بينهم أشخاص في الخارج، إلى المشاركة في المحاكمة كمشاركين في الدعوى. ومن بين هؤلاء الأشخاص، أقارب المصابين والقتلى، وكذلك أولئك الذي كانوا موجودين بشكل مباشر في مكان الهجوم والذين تأثروا نفسيا.

ووقع الهجوم يوم 14 يوليو عام 2016، أثناء احتفال فرنسا بالعيد الوطني. وقتل 86 شخصا عندما قاد المهاجم شاحنة تزن عدة أطنان ليدهس بها حشدا كبيرا من الناس. وأسفر الهجوم كذلك عن إصابة 200 شخص آخرين. وقامت قوات الأمن بقتل منفذ الهجوم (31 عاما). وقد أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

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