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فيديو.. صفاء أبو السعود: أفضل تقديم الأعمال التي أحبها وأتألق فيها

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 5:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 5:41 ص

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود، عن سعادتها وتشريفها بمشاركتها في احتفالية المرأة المصرية أمام السيدة الأولى انتصار السيسي، قائلة إن إعجاب الجمهور بما قدمته يعتبر مكافأتها.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن المرأة أصبحت مهمة في المجتمع، فاستطاعت إثبات وجودها في كل المهن، حتى الشخصيات ذوات الإعاقة أثبتن جدارة عندما أتيحت لهن الفرصة.

وحول مشاركتها في الاحتفالية، عقبت: «أول ما بتجيني كلمات حلوة، لحنة حلو، فرصة حلوة لأن أشارك أو أساهم في حاجة فأنا حاضرة طبعا»، مؤكدة أنها تفضل تقديم الأعمال التي تحبها وتتألق فيها.

وانطلقت فعاليات احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشاركت السيدة انتصار السيسي في صورة تذكارية بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.
وجاءت الاحتفالية التى أقيمت، الثلاثاء، بدار القوات الجوية، تحية وتقديرا لكل امرأة مصرية كونها صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان هذا الوطن.

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