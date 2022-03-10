الكومي: أبوجريشة رفض تولي رئاسة اللجنة الفنية في الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أنه عرض على فاكهة الكرة المصرية علي أبوجريشة، تولي رئاسة اللجنة الفنية للدراويش فور نجاحه في الانتخابات السابقة، لكن الأخير رفض بدعوى أنه ليس قادرا على مواجهة المشاكل التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الكومي أن مجلس الإدارة رفض بعد ذلك تشكيل لجنة فنية لإدارة شؤون الفريق في التوقيت الحالي، واكتفى مجلس الإدارة بتعيين محسن عبدالمسيح مشرفا عاما على فريق الكرة للتعاون مع حمد إبراهيم المدير الفني للفريق من أجل انتشال الدراويش من أزمته التي يعاني منها.

وقال الكومي: الدراويش يحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين من أجل الخروج من كبوته الحالية، لافتا إلى أن الفريق تحسن أداؤه في المباراتين الأخيرتين لكن التوفيق عاند اللاعبين في تحقيق الفوز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في مسابقة الدوري الممتاز برصيد خمس نقاط جمعها من خمسة تعادلات مع المقاولون العرب ومصر المقاصة وفاركو وغزل المحلة وفيوتشر، وسجل الفريق خلال مسيرته في الدوري الممتاز 5 أهداف وسكنت سباكه 16 هدفا.