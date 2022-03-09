البيئة: الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اتفاقيات ريو (CB3) ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين أعضاء جمعية كتاب البيئة، تحت عنوان "مستجدات قضية التغيرات المناخية ودور الاعلام"، وذلك بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور أحمد وجدي مدير مشروع بناء القدرات (CB3) وكريم عمر المدير الفني لمشروع بناء القدارات (CB3)، وسمير طنطاوي مدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع للتغيرات المناخية، وسماح صالح مدير عام التنمية البيئية بقطاع الادارة البيئية ومدير وحدة التنمية المستدامة، وهبة معتوق رئيس المركز الإعلامي بوزارة البيئة، محمد مصطفى مدير إدارة التخطيط والتدريب والتوعية بالوزارة.

تأتي هذه الورشة فى إطار استعدادت مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بهدف رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية وتقديم المعلومات الكاملة حول دور مصر ووزارة البيئة فى التصدى لهذا القضية وكذلك دور المجتمع الدولى والمنظمات العالمية.

وقدم الدكتور أحمد وجدي، مدير مشروع بناء القدرات (CB3)، عرضاً تقديمياً حول المناخ والطقس والتطورات التى طرأت على مناخ كوكب الأرض، وآليات الإنتقال الحراري، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كوكب الأرض والآثار الاقتصادية والإجتماعية لها.

إضافة إلى تقديم شرح مبسط لظاهرة الإحتباس الحرارى، والسبل التى لابد للبلدان إتباعها للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلاً عن إستعراض الإجراءات المصرية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر، علاوة على الاتفاقيات والمسئوليات العالمية لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة على البلدان المختلفة.

وأشار سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع للتغيرات المناخية التابع لوزارة البيئة، إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والتى تشمل مشروعات استثمارية فى مجال التغيرات المناخية وسيتم إطلاقها قريباً قبل انعقاد مؤتمر المناخ.

ولفت طنطاوى، إلى بدء مشروع الإبلاغ الوطنى الرابع في تحديث إستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات ثم تحديث تقارير المساهمات الوطنية على أن يتم تقديم تلك الدراسات للمجتمع الدولي قبل مؤتمر المناخ القادم، حيث تعكس تقارير الإبلاغ الوطنى جهود الحكومة المصرية فى التعامل على المستوى الوطنى مع قضية التغيرات المناخية.

ومن جانبه قدم كريم عمر المدير الفني لمشروع بناء القدارات (CB3) عرضاً تقديمياً حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجى وعلى الكوكب، حيث أوضح أن معدل الإنقراض أصبح أسرع بحوالى 10,000%عن المعدل الطبيعى ، وإلى أن حوالى 75%من مساحة الأرض تغير بشكل ملحوظ، وإلى فقد نسبة 85% من الأراضي الرطبة حول العالم، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية لنسبة 23%من مساحة اليابسة.

و شار عمر إلى الإتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والتي تساهم فى معالجة القضايا البيئية ذات الأهمية العالمية، وتهدف إلى تقاسم الهدف المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعمل على التحكم فى التلوث وإدارة النفايات، مشيراً إلى اتفاقيات ريو الثلاث الخاصة بالتغيرات المناخية، التصحر، التنوع البيولوجي.