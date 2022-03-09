تحرير 68 محضر حرق مخلفات القصب في الأقصر

أوضح المهندس محمد رضوان حسن، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم تحرير عدد 46 محضر بيئة بالنسبة للمخالفات البيئية الخاصة بحرق مخلفات قصب السكر والموز وإقامة وإشعال قمائن الطوب على مستوى مراكز المحافظة.

وأشار رضوان، إلى أنه يتم المرور المستمر لضبط أي حالات حرق لمخلفات القصب وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار القضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف أنه تم أيضًا في مجال المخالفات الخاصة بالمطاعم وأماكن فرز وتشوين المخلفات الصلبة تم تحرير عدد 22 محضر مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، والمعدل بالقانون 105 لسنة 2015 في شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية.

وأكد مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الأقصر، التصدي لظاهرة حرق مخلفات محصول قصب السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق تلك المخلفات وتوفير بيئة صحية آمنة بما يتناسب مع مكانة المحافظة السياحية.