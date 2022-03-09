واشنطن: روسيا تسقط «قنابل تفتقر للتوجيه الدقيق» على أوكرانيا

اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا باستخدام قنابل غير موجهة في أوكرانيا تفتقر إلى نظام لتوجيهها بدقة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي "لقد شاهدنا دلالات على أنهم أسقطوا قنابل تفتقر للتوجيه الدقيق"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا يمكن إثبات هذا في حالات خاصة ولكن يمكن مشاهدته في "قصف عدواني بشكل متزايد وعمليات إطلاق لصواريخ من الجانب الروسي. وأكد أن "هذا يسبب ضررا متزايدا للبنية التحتية المدنية والخسائر البشرية".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه لم يتضح ما إذا كان هذا عملا متعمدا أم أن قدارت التوجيه الدقيق الروسية تم اختراقها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الجيش الروسي حقق تقدما حول خاركيف، حيث اقترب الجنود الروس أكثر من المدينة. كما حققت القوات الروسية تقدما حول ميكولايف، مضيفة أنهم يقتربون إلى حدود 15 كيلومترا من شمال المدينة.