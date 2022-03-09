أرامكو السعودية تقترب من إزاحة آبل عن قمة قائمة أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية

تقترب شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو سريعا من إزاحة شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل من صدارة قائمة أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أرامكو، المملوكة للدولة، تستفيد حاليا من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنحو 15% خلال أقل من أسبوعين لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 3ر2 تريليون دولار.

وفي المقابل، تراجع سهم آبل التي تنتج الهاتف الذكي الشهير آيفون، بنسبة 9% خلال العام الحالي في ظل عمليات بيع كثيفة في سوق الأسهم الأمريكية على خلفية المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، القول إنه رغم أن قيمة أرامكو مازالت أقل بنسبة 10% عن قيمة آبل، فإن ارتفاع أسعار النفط حاليا مع فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي يمكن أن تسمح باستمرار ارتفاع سعر سهم أرامكو لتحتل المركز الأول كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية.

ومن المتوقع أن تكشف أرامكو في وقت لاحق هذا الشهر عن ارتفاع كبير في أرباحها مع وصول سعر النفط إلى 130 دولار للبرميل، وهو ما سيتيح لها زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين بما يعزز موقف سهمها في البورصة.