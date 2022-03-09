ضبط 4200 حالة إشغال متنوعة بحي الهرم

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أعلنت محافظة الجيزة، ضبط ومصادرة 4200 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وشيش وترابيزات بحي الهرم، وتم مصادرة كل المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان اليوم، على تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة المخالفات وضبط المخالفين.

وفي السياق ذاته، أزالت إدارة الإعلانات، جميع التعديات والإعلانات المخالفة بدون ترخيص بشارع السيسي والملك فيصل، فضلًا عن إزالة إعلانات حروف بأعلى المحلات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم كافة.