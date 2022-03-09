الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد للغاز إلى السوق الأوروبية

أعلن مدير دائرة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا.

وقال الدبلوماسي الروسي وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنه بالنسبة لقطاع الغاز، فإن روسيا لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية .. مشيرا إلى الشركات الروسية تواصل تنفيذ التزاماتها التعاقدية بالنسبة للتوريد والعبور أيضا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا، وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية، وأوعز بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج روسيا الاتحادية حتى 31 ديسمبر، والتي ستحدد القائمة من قبل الحكومة.