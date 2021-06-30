الإفتاء: دعم أبطال القوات المسلحة والشرطة واجب شرعي ووطني

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إن «دعم أبطال القوات المسلحة والشرطة في حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال واجب شرعي ووطني».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وتأتي الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.