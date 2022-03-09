المخرج التونسي فريد بوغدير بمهرجان الأقصر: السينما الإفريقية مستهدفة منذ زمن

نظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ندوة تكريم للمخرج والناقد التونسي فريد بوغدير، أحد مكرمي الدورة الحادية عشر، أدارها السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والذي ترك له الكلمة من البداية ليتحدث عن تجاربه.

وبدأ بوغدير ندوته بتجسيد شخصية رجل كهل محمل بخطوات مثلقة ومر أمام الحضور بخطوات تمثيلية، وقال إن هذا هو واقع حاله بعد خمسين عاماً قضاها في الفن، مؤكداً أنه حين شارك في عضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أتهموه بأنه عدو السينما المصرية التجارية.

وقال إن المخرج الراحل يوسف شاهين كان واحد علامات السينما العربية التي كانت تناقش وتقدم حال المجتمع بكل مراحله، إلا أنه تعرض لهجوم كبير طوال حياته حول الأفلام التي كان يقدمها، معتبرا أن فيلم مثل (باب الحديد) والذي اكتشفه منذ سنوات قليلة يعد واحداً من الأفلام التي استطاعت أن تعالج موضوعاً عربياً بنسبة 100% في مستوى الإتقان الجمالي.

وأضاف أنه يعتبر فيلم (لحن الخلود) واحداً من أهم الأفلام العربية التي كان وقتها يقدم تجاريا لكنه حاليا يعد من أهم الأفلام، ولذلك يجب تحديد نوع السينما المقدمة وليس تعميمها تحت مسمى السينما العربية فقط، فهناك السينما التجارية وفي مقابلها هناك السينما الفنية النقدية، وهذا ما قلته فيما يخص مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام في سويسرا، حيث يجب تحديد نوعية الأفلام المقدمة والمشاركة في هذا المهرجان، فلا بد من التوضيح.

وأوضح أن السينما ونجاحها مرتبطة بتوافر سوق لها، وهذا ما حققته السينما المصرية لأنها حددت نوعية أفلامها التي تقدمها، فالمنتجون هم السبب الأساسي في نوعية الأفلام التي تقدم، فالأموال التي تصرف على الأفلام إن لم تتوافر قاعات كثيرة لعرضها فلن يسترجعوا أموالهم، وهذا ما أقصده بتوافر السوق العربية، فالسينما المصرية هي السوق الهوليودية الوحيدة التي حققت هذه المعادلة.

وأشار المخرج والناقد التونسي إلى أن السينما الأفريقية وتحديداً سينما شمال أفريقية مستهدفة وهذا منذ زمن المقاطعة التي كانت في ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذاك الحين ونحن نحاول خلق سوق تجاري لأفلامنا حتى في بلداننا، فالأفلام الأجنبية هي التي تسيطر على كل دور العرض هناك، ولكننا استطعنا التميز في سوق الأفلام القصيرة.