ضبط 10 نراجيل في حملة بمدينة الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، ومتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع تقديم النرجيلة" في المقاهي حرصًا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مناطق "شرق السكة وشارع المدينة المنورة وموقف سيارات سرفيس البياضية، مما أسفر عن مصادرة عدد 10 نراجيل، عربة حديد، و"2" عربة كارو، وذلك بالمخالفة لقرار محافظ الأقصر سير العربات من الناحية الغربية لمدينة الأقصر واقتصارها فقط بالسير من الناحية الشرقية للمدينة بالإضافة إلى العديد من المضبوطات الأخرى.