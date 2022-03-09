أشاد عماد متعب، نجم منتخب مصر السابق، بالفوز الكبير الذي حققه الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-0، باللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء، على ستاد (السلام)، ضمن الجولة الثامنة المؤجلة من منافسات بطولة الدوري العام.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية تعليقًا على المباراة:" الأهلي استحق الفوز واستغل الأخطاء التي وقع فيها لاعبي بيراميدز، المباراة كانت مشحونة نظرًا لتنافس الفريقين على صدارة الدوري".

وأضاف:" فوز الأهلي على بيراميدز بثلاثية، يمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة صن داونز بمجموعات أبطال إفريقيا".

وأكمل:" موسيماني نجح في إدارة المباراة بذكاء والتغييرات التي قام بها كان لها مفعول إيجابي على الفريق لمضاعفة النتيجة".

وواصل:" في رأيي موسيماني حقق كل الإنجازات مع الأهلي، ولا أفهم سبب تعرضه للانتقادات، بالرغم من كل النجاحات التي حققها مع الفريق منذ قدومه".

وتابع:" أعتقد أن محمد شريف ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان، هم مستقبل المهاجمين مع منتخب مصر، وأنصح حسام حسن بمواصلة العمل والتدريب حتى يحصل على الفرصة المناسبة مع الأهلي".

وأتم:" يجب أن يكون هناك دور فعال لكل من محمد شريف وأفشة مع منتخب مصر، خاصة مع اعتزال عبدالله السعيد دوليًا، بالإضافة لما يقدمه الثنائي من مستوى رائع مع الأهلي".