أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، اليوم الأربعاء، عن توقيعها عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات عالمية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي يقام حاليا في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الاتفاقيات وقعها الرئيس التنفيذي لشركة SAMI وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وشملت اتفاقيات للصيانة والإصلاح وصيانة هياكل الطائرات وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال، وتوطين المنتجات من خلال عمليات الاستحواذ المستقبلية، وتوفير خدمات الصيانة والإصلاح وإنتاج وتطوير أنظمة صواريخ دفاعية في البلاد.

كما شملت الاتفاقيات تصنيع وتوطين العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام "MRAP" ذات الدفع الرباعي فضلا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتدريب، والإنتاج المشترك والصيانة والإصلاح والتشغيل لتعزيز تطوير التقنية وزيادة التوطين في السعودية، وبحث فرص التعاون المحتملة في تطوير حلول محلية في مجال بناء السفن العسكرية داخل المملكة، وتنمية الكوادر النسائية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتطوير في البلاد.

وتأسست شركة "SAMI" من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 2017، ودخلت خلال السنوات الخمس الماضية في شراكات إستراتيجية مع خمس شركات عالمية رائدة لإنشاء مشاريع مشتركة تركز على توطين التصنيع والتقنية الدفاعية والأمنية.