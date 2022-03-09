- هيئة الشفافية الفرنسية: ماكرون مديون.. وإجمالي ثروته نصف مليون يورو

قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في إبريل المقبل، نشرت الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة الفرنسية أمس الثلاثاء، بيانات بشأن تقارير الذمة المالية التي قدمها المرشحين الـ12 للانتخابات.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن مرشحة حزب الجمهوريين (يمين) فاليري بيكريس، تصدرت القائمة إذ بلغت ثروتها 9.7 مليون يورو، فيما تذيل القائمة المرشح المستقل فيليب بوتو والذي بلغت ثروته 122 ألف يورو، بينما بلغت ثروة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نصف مليون يورو فقط، ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل تلك الإقرارات:

- إيمانويل ماكرون: 550 ألف يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثلما فعل في عام 2017، أن ثروته تتألف من حسابات مصرفية وسندات مالية: كتيب تنمية مستدامة بقيمة 120 ألف يورو وأخرى بقيمة 22 ألف يورو، ووثيقة تأمين على الحياة بقيمة 113 ألف يورو، فيما لا يزال عليه سداد 122 ألف و500 يورو من قيمة قرض حصل عليه في عام 2011.

وحصل ماكرون على 900 ألف يورو من صافي الدخل الخاضع للضريبة بين بداية ولايته في الإليزيه و31 ديسمبر 2021.

- فاليري بيكريس: 9.7 مليون يورو

تمتلك فاليري بيكريس، رئيس منطقة إيل دو فرانس ومرشحة حزب الجمهوريين ثلاثة منازل وأرض تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 4.1 مليون يورو، بما في ذلك منزل في إيفلين وآخر في لوار أتلانتيك.

وزوج بيكريس، مسؤول تنفيذي في جنرال إلكتريك، ولديها هي نفسها، ما يقرب من 6.5 مليون يورو تشمل وثيقة تأمين على الحياة، ووثيقة مدخرات التقاعد، وعدة أسهم، وسندات وحسابات الجارية و60 ألف يورو من الأعمال الفنية.

في المقابل، فإن فاليري بيكريس مدينة أيضًا بمبلغ مليون يورو، بين رهن عقاري (811 ألف يورو) ومبلغ مستحق للخزانة العامة قدره 749 ألف و173 يورو.

- إريك زمور: 4.2 مليون يورو

إريك زمور، مرشح مستقل (يمين متطرف) مالك أو شريك في ملكية خمس شقق في باريس تتراوح مساحتها من 27 إلى 165 مترًا مربعًا، بمبالغ تتراوح بين 176400 يورو إلى 1.8 مليون يورو. ولا يزال أمامه نحو 633 ألف يورو لسدادها من أربع قروض عقارية.

كما أنه يمتلك 90% من رأس مال شركة النشر Rubempré بقيمة 1.5 مليون يورو. ويحصل إريك زمور الصحفي السابق في لوفيجارو معظم دخله من عمله كمدير أو كاتب.

- مارين لوبن: 1.2 مليون يورو

أعلنت مرشحة التجمع الوطني (يمين متطرف) عن امتلاكها عقارات تمثل إجمالي 1.29 مليون يورو: منزل بمساحة 633 مترًا مربعًا في (أوت دو سين)، كما تمتلك 12.5% من اسهم شركة SCI بقيمة 616800 يورو؛ ومنزل بمساحة 120 مترا مربعا في موربيهان، وتمتلك 28.5% منه بشكل مشترك، بقيمة 111883 يورو. وأخيرًا منزل في إيفلين تمتلك 25%منه بشكل مشترك بقيمة 565801 يورو.

وحصلت لوبن على ثلاثة قروض، بما في ذلك واحد لحملتها الرئاسية مع البنك المجري MKB مقابل 10691775يورو.

- نيكولا دوبون ايجنان: 2 مليون يورو

يمتلك نيكولا دوبون ايجنان، زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" العديد من العقارات، بما في ذلك شقة بمساحة 105 مترًا مربعًا في باريس بقيمة 1.4 مليون يورو.

- جون لوك ميلانشون: 1.4 مليون يورو

تتألف ثروة جون لوك ميلانشون، زعيم حركة "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) بشكل أساسي من شقة في باريس بقيمة 1.2 مليون يورو، ومنزل في "لوار" مقابل 170 ألف يورو، بالإضافة إلى 95 ألف يورو في حسابات بنكية مختلفة. ومع ذلك يتعين على جون لوك ميلانشون سداد 100 ألف يورو من الرهن العقاري.

- جان لاسال: 630 ألف يورو

جان لاسال، زعيم حزب "المقاومة"، وهو راعي غنم سابق يمتلك أرضًا في بيرينيه أتلانتيك قيمتها 120 ألف يورو وأيضًا ثلاثة منازل وشقة بقيمة 680 ألف يورو إجمالاً.

- آن هيدالجو: 575 ألف يورو

تمتلك، آن هيدالجو، عمدة باريس الاشتراكية، مع زوجها منزلا في باريس تبلغ مساحته 118 مترًا مربعًا تقدر قيمته بنحو 1.4 مليون يورو ، كما تمتلك أيضًا حوالي 100 ألف يورو في حسابات بنكية مختلفة، وعليها سداد ديون تبلغ 400 ألف يورو.

- يانيك جادوت: 412 ألف يورو

مرشح حزب البيئة (يسار)، يانيك جادوت، يتألف الجزء الأكبر من أصول ثروته عقد تأمين على الحياة بقيمة 67 ألف يورو، و90 ألف يورو موزعة على خمسة حسابات مصرفية، وسكوتر كهربائي بقيمة 4 آلاف يورو. ويضمن له تفويضه في مؤسسة MEP دخلاً إجماليًا يبلغ 108.900 يورو سنويًا.

- فابيان روسيل: 220 ألف يورو

المرشح الشيوعي، فابيان روسيل، يمتلك منزلين في مقاطعته الشمالية، أحدهما بمساحة 100 متر مربع بملكية كاملة مقابل 180 ألف يورو والآخر مملوك بنسبة 60% مقابل 120 ألف يورو. وحصل على رهن عقاري (لا يزال يتعين سداد 92770 يورو)، وقرضًا بنسبة فائدة صفرية (بقي 6130 يورو).

- ناتالي أرثود: 219 ألف يورو

المرشحة ناتالي أرثود، مرشحة حزب العمال، هي شريك في ملكية شقة مساحتها 48 مترًا مربعًا في بانتين (سين سان دوني) تقدر حصتها بـ 177600 يورو، ولديها حساب توفير به أقل من 40 ألف يورو.

- فيليب بوتو: 122 ألف يورو

المرشح، فيليب بوتو، الذي بات عاطلاً عن العمل منذ إقالته من مصنع فورد في بلانكفورت (جيروند) في سبتمبر 2021. ويتلقى مخصصات بصفته مستشارًا للبلدية والعاصمة في بوردو. وليس لدى بوتو أصول عقارية، لكن يمتلك 100 ألف يورو موزعة على 4 حسابات مصرفية.