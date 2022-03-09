 المجلس القومي للمرأة بالأقصر يدشن مبادرة لتنمية الأسرة المصرية - بوابة الشروق
الأربعاء 9 مارس 2022 8:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

المجلس القومي للمرأة بالأقصر يدشن مبادرة لتنمية الأسرة المصرية

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 7:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 7:22 ص

دشن فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وخلال المبادرة، تم مناقشة عدة محاور أهمها؛ كيفية تكوين أسرة سويه وتوعية أفراد الأسرة بدءا من اختيار شريك الحياة ثم الحمل والولادة والتربية الإيجابية للأطفال، حتى تنشأ الأسرة في مناخ وصحي وبيئة متوازنة في العلاقات الوالدين بين الأب والأم والأبناء.

ويأتي ذلك ضمن القضايا الأساسية التي يعمل على حلها المجلس القومي للمرأة طوال العام، منها البعد عن العنف والتحرش والزواج المبكر أيضا، حتى تتم التوعية التثقيفية اللازمة للأم والأسرة المصرية لمختلف القضايا التي تشغل المجتمع المصري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك